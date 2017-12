Lisa Mary Presleyová tvrdí, že jej hudba je anachronizmus

22. mar 2005 o 11:11 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Dcéra kráľa rock'n'rollu Elvisa Presleyho Lisa Mary Presleyová prezradila, že sama od svojho druhého albumu Now What veľa neočakáva. Ako povedala, album sa veľmi nehodí na dnešnú hudobnú scénu. Napriek tomu, že na albume spolupracoval bývalý člen skupiny Sex Pistols Steve Jones, speváčka a skladateľka Linda Perry a speváčka Pink, Lisa Mary vidí mizivý úspech tohto projektu. "Nemyslím, že by sa moja hudba hodila do vysielania bežného rádia. A preto ma vôbec neprekvapí, keď ju tam ani nikto nebude zaraďovať," povedala pre stránku ratethemusic.com. "Ale nikdy by som to nerobila pre slávu či peniaze, to mi nikdy nechýbalo," dodala.