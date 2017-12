J. Lopezová dostala krutú prednášku

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Popová diva Jennifer Lopezová dostala od moderátora Jackieho O. v priamom prenose istej austrálskej rozhlasovej stanice výchovnú prednášku o krutosti na zvieratách. Stalo ...

22. mar 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Popová diva Jennifer Lopezová dostala od moderátora Jackieho O. v priamom prenose istej austrálskej rozhlasovej stanice výchovnú prednášku o krutosti na zvieratách. Stalo sa tak potom, čo začala hovoriť o svojej novej módnej kolekcii, v ktorej sa nachádzajú i kožuchy. "Ak by ma chcel niekto poučiť a objasniť mi niečo, čo ešte neviem, budem rada," povedala speváčka do éteru. Ako uviedol New York Daily News, moderátor na to okamžite zareagoval otázkou, či chce aby jej dali prednášku hneď. Na to sa rozhovoril o tom, ako líškam zvliekajú kožuchy zaživa, či ako činčily trpia, keď ich zabíjajú elektrickým prúdom. Speváčka ďalej nebola schopná ani jediného slova.

Organizácia PETA sa rozhodla bojkotovať speváčkin najnovší film Monster in Law.

vb;dm;xd