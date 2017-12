Liz Hurleyová je dokonalá gazdinka

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Hollywoodska kráska Elizabeht Hurleyová by mohla byť dokonalou manželkou, pretože vraj miluje domáce práce a je úžasná gazdiná. Aspoň tak sa o nej vyjadrujú jej blízki priatelia.

22. mar 2005 o 16:30 SITA

Bývalá modelka, ktorá sa pravdepodobne onedlho vydá za indického miliardára Aruna Nayera, je úplne zbláznená do varenia, upratovania a dekorácií. Podľa informácií femalefirst.co.uk herečkina bývalá suseda vyhlásila, že ak ju Arun požiada o ruku, bude z neho šťastný muž. "Myslím, že ktokoľvek by mal Liz rád za ženu. Keď som u nej bola na návšteve, starala sa o mňa ako matka," dodala Lizina priateľka. "Nie je pravda, že iba robí večierky. Veľmi rada upratuje, číta a varí," dodala. V súčasnosti sa vraj herečka chystá na veľké stavebné úpravy domu, kde by v budúcnosti chcela so svojím manželom bývať.