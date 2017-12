Celine Dionová: Moje publikum sú spiaci ožrani

Chicago 22. marca (TASR) - Celine Dionová sa po dvojročnom účinkovaní v Las Vegas priznala, že mnohí členovia publika, pre ktoré spieva v noblesnom kasíne, ...

22. mar 2005 o 16:40 TASR

Chicago 22. marca (TASR) - Celine Dionová sa po dvojročnom účinkovaní v Las Vegas priznala, že mnohí členovia publika, pre ktoré spieva v noblesnom kasíne, sú často unavení, opití, je im zle a v niektorých prípadoch dokonca spia.

Speváčka každý večer vystupuje v Caesar's Palace Colosseum a podľa jej slov to pre ňu po prvý raz v živote znamená, že často nespieva pre svojich skutočných fanúšikov, ale len pre indiferentné obecenstvo. S kasínom má zmluvu na tri roky a teraz v marci vstúpila do svojho posledného roku.

"Keď som tam začínala, povedala som si, že radšej nebudem očakávať nič. Tak sa aspoň vyhnem sklamaniu," povedala 36-ročná spevácka hviezda pre Chicago Sun-Times.

"Tak som vždy pracovala, pretože ako umelci musíme akceptovať, že toto (Las Vegas) je skutočne veľmi odlišné mesto, kde ide človek na koncert." Ľudia sem chodia na štyri dni, utrácajú peniaze, prejedajú sa, opíjajú sa, je im z toho zle, takže si často len sadnú do kresla a zaspia," pokračuje Celine.

"Pokiaľ ide o tunajšie publikum, ako zabávač musíte byť pripravený na všetko. Keď ste na vlastnom turné, je to iné - tam ľudia prídu špeciálne na to, aby vás videli, a vstupenky majú kúpené niekoľko mesiacov vopred. Tu prídu k pokladni hodinu pred predstavením. Je to skutočne veľmi odlišné publikum," uzatvára speváčka.

Na pravidelné vystúpenia v kasíne Caesar's Palace v Los Angeles nedávno podpísal zmluvu aj Dionovej britský kolega Sir Elton John.