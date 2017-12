Jerry Hallová spieva na pripravovanom albume aj o eskapádach Micka Jaggera

22. mar 2005 o 17:38 TASR

Londýn 22. marca (TASR) - Pre originálny spôsob vyrovnania sa s minulosťou sa rozhodla Jerry Hallová (48), niekdajšia americká topmodelka a exmanželka frontmana skupiny The Rolling Stones Micka Jaggera (61).

Atraktívna žena, ktorej cesty sa so známym sukničkárom definitívne rozišli po 20 spoločne strávených rokoch v polovici roku 1999, pripravuje album a na ňom bude aj pieseň Around This Table venovaná práve jej citovému svetu v svetle eskapád bývalého nenapraviteľného partnera.

V texte piesne sú pasáže, v ktorých interpretka tvrdí: "vodíš domov iné ženy, keď som na cestách" alebo "a vždy znova a znova vídavam, že na mojom mieste bol ktosi cudzí".

Po rozvode s Mickom Jaggerom to niekdajšia modelka skúsila už ako herečka v divadelnej inscenácii filmového kasového trháku Absolvent (The Graduate) z druhej polovice 60. rokov, v ktorej stvárnila zrelú zvodkyňu. Na striebornom plátne sa v tejto úlohe "pohrala" s mladučkým Dustinom Hoffmanom skvelá Anne Bancroftová.