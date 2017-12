Billy Idol: Nie som mŕtvy!

Pamätáte sa na Billyho Idola, jedného zo speváckych symbolov osemdesiatych rokov? Zlý chlap, navlečený do kožených vecí s blonďavými vlasmi postavenými na ježka, tonou šperkov a s punkovým výrazom, sa vrátil s albumom Devil's Playground (Sanctuary).

23. mar 2005 o 10:00 PETER BÁLIK

FOTO - REUTERS



Koncom roka bude mať päťdesiat. S kolekciou nových pesničiek prichádza po desiatich rokoch odpočinku, vynúteného predchádzajúcim rokenrolovým životom. "Chcel by som rozšíriť zbierku svojich skladieb. Nie som mŕtvy, stále milujem rokenrol," povedal pre BBC o novom albume a dodáva: "Rád by som mal nové hity, ale nebojím sa toho, že neobstojím v hitparádach."

Hudobník, ktorý dnes žije v Kalifornii, dal o sebe vedieť v druhej polovici 70. rokov v Británii ako spevák punkových Generation X. V roku 1981 sa presťahoval do New Yorku a vydal sa na sólovú dráhu. Dancing With Myself, Hot In The City, neskôr Rebel Yell, Sweet Sixteen a Mony Mony - to boli piesne, ktoré z neho urobili legendu.

Deväťdesiate roky boli k Idolovi kruté. Dvakrát sa ocitol na pokraji života. Prežil vážnu motocyklovú haváriu, neskôr sa predávkoval drogami. Medzitým prehral súd s fanúšikom, ktorého napadol počas koncertu. Album Cyberpunk zhorel u divákov aj u kritikov, Idol sa stiahol do ústrania.

Venoval sa výchove svojich detí, očistil sa od drog a pokúšal sa vyviaznuť zo starej zmluvy s nahrávacou spoločnosťou. "Chcel som si dať pauzu, ale nevedel som, že bude taká dlhá. Zamrzol som v deväťdesiatych rokoch a hľadal cestu von," povedal nedávno týždenníku Newsweek.

Podarilo sa mu to až začiatkom nového tisícročia. To, že ešte stále dokáže byť "idolom", potvrdil divákom VH1 so svojím dávnym kolegom a gitaristom Stevom Stevensom v skvelej akustickej šou.

V lete bude headlinerom amerických a britských festivalov. O novinke Devil's Playground hovorí, že je "jeho narodeninovou pohľadnicou." Podľa kritík sa vracia k hudbe, s ktorou v80. rokoch dobýjal hitparády - k rokenrolom strihnutému punku, popu a novej vlne.