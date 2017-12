Peter Jackson si nakrúcaním King Konga plní svoj detský sen

Keby nebolo zaľúbenej gorily, ktorá sa usadila na Empire State Building, ktovie, čo by dnes Peter Jackson robil. Novozélandský režisér, ktorý má Oscara za trilógiu Pán prsteňov, považuje horor King Kong z roku 1933 na najzásadnejší film svojho života.

23. mar 2005 o 9:15

Takto vyzeral originál King Konga z roku 1933. FOTO - AFFICHES.ORG



Len vďaka nemu sa vraj stal filmárom. "Ten film som miloval už ako dieťa," povedal pre spravodajský server BBC. "Vyvolal vo mne zmysel pre fantáziu, dobrodružstvo a tajomno."

Pri filme režisérov Meriana C. Coopera a Ernesta B. Schoedsacka nebolo treba prihliadať na hranice technických možností. Medzi horormi, ktoré v tom čase vznikali, ich King Kong výrazne vynikal. Sú v ňom také obrazové a zvukové efekty, aké dovtedy nikto nevidel ani nepočul. Najmä vďaka nim sa dodnes zdá, že charakter veľkej gorily je vymodelovaný naozaj precízne a má hĺbku.

Prešli roky a Peter Jackson vytvára ilúziu King Konga nanovo. A tentoraz už naozaj a naostro. Svoju vlastnú, prvú verziu si totiž vyrobil už ako trinásťročný. Vystačil si so Super 8 kamerou, kartónovým modelom Empire State Building a plachtou, na ktorej mal namaľovanú newyorskú siluetu.

S vážnejšími úvahami nakrútiť remake prišiel do Hollywoodu v roku 1997. Príležitosť dostal v Universal Studios. Jackson bol rozhodnutý, že všetky špeciálne efekty vyrobí počítačovou animáciou vo svojom vlastnom štúdiu a už mal aj hotovú kostru scenára. V tom istom čase však oznámilo štúdio Sony/Tri Star, že sa chystá na nakrúcanie Godzilly - a Universal sa zľakol. Dve monštrá v tom istom čase by mohli byť pre divákov priveľa, a tak z projektu radšej odstúpil.

Novú zmluvu začal režisér napĺňať koncom minulého leta. Nakrúcať sa vybral domov na Nový Zéland, tam nechal postaviť aj modely newyorských mrakodrapov. Postavu krásky Ann, pre ktorú sa King Kong rozhodol, hrá Naomi Wattsová, úlohu romantického hrdinu Jacka dostal Adrien Brody.

Jackson by mal za tento film dostať odmenu 20 miliónov dolárov. Je to nezvyčajne vysoká suma. Režiséri vysokorozpočtových filmov zarábajú o polovicu menej, preto sa majitelia hollywoodskych štúdií trochu boja, že by sa z toho mohla stať nová tradícia.

Celkový rozpočet hororového remake ešte nie je známy, odhaduje sa na 145 miliónov. Jackson má už dva dni všetky zábery v kufri, o dva týždne sa púšťa do dlhých postprodukčných prác. Čaká ho obrovská gorila, ktorú treba digitálne vyrobiť a pridať k scénam z reálneho života. Svetová premiéra jeho King Konga je naplánovaná na december.

(kk)