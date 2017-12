Ďalšia noc nových zvukov v A4

BRATISLAVA - Piate a zároveň najväčšie pokračovanie medzinárodného cyklu koncertov elektronickej hudby Digitopia sa pod názvom Soundbridges uskutoční dnes o 20.00 h v bratislavskom A4 - nultom priestore.

23. mar 2005 o 10:30

Jedným z hostí Digitopie s číslom 5 bude aj virtuózny hráč na gramofóny a minidisky Erik M. FOTO - ARCHÍV A4



Digitopia je súčasťou veľkého medzinárodného projektu, ktorý pripravil pre divákov v troch stredoeurópskych mestách (Viedeň, Budapešť a Bratislava) prehliadku pozoruhodných projektov svetovej elektronickej scény. Slovenská časť ponúka v rámci jedného večera štyri koncerty, napĺňajúce hlavnú ideu Digitopie - sledovanie tvorivého využívania technológií v dnešnej hudbe. Organizátori chcú predstaviť alternatívnu tvorbu, ležiacu mimo sféry komerčnej a tanečnej elektroniky. Nástrojom hudobníkov novej éry sú laptopy, syntetizátory, gramofóny a ďalšie zariadenia, ktoré umelci nasadzujú netradičným spôsobom s cieľom objavovať nové zvukové svety.

Mladý Angličan Leafcutter John, posledný nositeľ ocenenia na medzinárodnom festivale digitálneho umenia Ars Electronica, vrství s vlastným hudobným softvérom prekvapivé zvukové krajiny, preplietajúce abstraktný ambient takmer folkovými digitálnymi melódiami. Z britských ostrovov pochádza aj priekopníčka živého samplingu Kaffe Matthews, vyhľadávajúca interakciu človeka, stroja a priestoru: jej hudba sa rodí priamo pred divákmi zo zvukov nahrávaných na mieste koncertu.

Nemecko-anglickú skupinu Toot založili tri renomované osobnosti improvizovanej hudby. Thomas Lehn so starožitným analógovým syntetizátorom sa predstavil už na dvoch ročníkoch bratislavského festivalu súčasnej hudby NEXT. V novej zostave ho dopĺňa trubkár Axel Dörner a charizmatický hlasový virtuóz Phil Minton, ktorého extrémny vokálny prejav siaha ďaleko za hranice bežného spevu. Toot vychádzajú z free jazzu a organickým spôsobom kombinujú zvuk akustických a elektronických nástrojov, vytvárajúc tak akýsi most medzi technológiami a prírodou.

Poslednou formáciou bude francúzske duo, ktorého "štruktúrovaný hluk" vzniká formou spontánnej improvizácie: elektronik Jérôme Noetinger (člen multimediálnej skupiny Cellule d'Intervention Metamkine) a virtuózny hráč na gramofóny a minidisky Erik M patria od raných 90. rokov k najdôležitejším postavám tamojšej experimentálnej scény. (kul)