Ben Affleck skúša šťastie ako režisér

23. mar 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA/REUTERS) - Ben Affleck zožal veľký úspech ako scenárista, ako herec však zažiaril a postupne upadol do zabudnutia. Chvíľu sa dokonca pokúšal fušovať do prezidentských volieb, najnovšie skúša šťastie na režisérskej stoličke. Herec získal v roku 1997 Oskara za scenár ku kasovému trháku Good Will Hunting, ktorý napísal spolu so svojim kamarátom, úspešným hercom Mattom Damonom, ktorý vo filme stvárnil hlavného hrdinu. Affleck bude režírovať film Gone, Baby, Gone pre spoločnosť Touchstone Pictures, povedal v utorok hovorca tejto spoločnosti.