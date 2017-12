Slováci majú na písanie hier asi patent

Praha 23. marca (TASR) Slovenský režisér a dramatik Roman Olekšák s hrou Smajlíci získal v utorok v Prahe prestížnu divadelnú Cenu Alfréda Radoka za rok 2004 v kategórii pôvodná divadelná hra napísaná v češtine alebo slovenčine.

Na Slovensko putuje aj tretia cena v tejto kategórii získal ju Dušan Vicen za hru Siluet B moll.

Ani jeden z nich nie je v súťaži žiadnym nováčikom: Olekšák v roku 2001 skončil ako druhý a Vicen v roku 2002 zvíťazil. Do súťaže sa vlani prihlásilo 54 autorov s 58 prácami.

Faktom je, že z historického hľadiska sú tí slovenskí účastníci veľmi úspešní. To, čo priťahuje, je asi určitá citlivosť, možno, povedal pre TASR Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo, ktorý je usporiadateľom Ceny Alfréda Radoka.

Cenu v kategórii divadlo roku na základe rozhodnutia odbornej poroty získalo pražské Divadlo Na zábradlí. Táto scéna dostala Cenu Alfréda Radoka nepriamo aj za najlepšiu inscenáciu, hru Z cizoty, ktorú v divadle naštudoval režisér Jan Nebeský.

Cenu za herecký výkon si odniesla herečka Daniela Kolářová z Divadla Komedie a Boris Rösner z Národného divadla.

Ocenenie za najlepšiu hru roku 2004 si na slávnosti v Stavovskom divadle prevzali tvorcovia hokejovej opery Nagano. Spoločné dielo skladateľa Martina Smolku, herca Jaroslava Duška a režiséra Ondřeja Havelku uviedlo vlani české Národné divadlo práve na scéne Stavovského divadla.

Radoka získal aj scénograf Pavel Svoboda a hudobný skladateľ Petr Hromádka.

Talentom roku 2004 sa stala Magdalena Borová z činohry Národného divadla v Prahe.

Česká Cena Alfréda Radoka je v tieni udeľovania divadelných cien Thálie, ktoré budú rozdané v sobotu 26. marca. Radok s 13 ročníkmi je pritom o rok starší. Podľa Karla Krála si obe ceny konkurujú iba zdanlivo a v skutočnosti sa skôr doplňujú.

To hlavné je, že sa tu udeľuje aj cena za inscenáciu to je tá najdôležitejšia z cien, inscenácia roka. Nič také Thália nemá. Podľa mňa sa tie ceny skôr doplňujú, než že by si fakticky konkurovali, vysvetlil šéfredaktor českého divadelného časopisu Svět a divadlo.

