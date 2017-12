Moby kritizuje nový album Gwen Stefani

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Moby skritizoval Gwen Stefani za to, že pozvala príliš veľa svojich slávnych priateľov, aby spoluúčinkovali na jej debutovom albume Love Angel Music Baby. Podľa Mobyho mal ...

23. mar 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Moby skritizoval Gwen Stefani za to, že pozvala príliš veľa svojich slávnych priateľov, aby spoluúčinkovali na jej debutovom albume Love Angel Music Baby. Podľa Mobyho mal byť debutový album bývalej speváčky No Doubt jednoduchší a skromnejší, mala na ňom figurovať iba Gwen s akustickou gitarou. Namiesto toho v albume spievajú také hviezdy, ako Andre 3000, Missy Elliott, New Order a Eve, udáva internetový server Contactmusic.com. "Mám ju rád ako človeka a urobila aj niekoľko skvelých nahrávok, ale na tejto novej sa podieľa príliš veľa ľudí. Nie je na nej dosť samotnej Gwen. Viac by sa mi páčilo, keby Gwen produkovala album sama a použila by iba akustickú gitaru. Tak by bol album pre mňa omnoho zaujímavejší," povedal Moby.