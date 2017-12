P.Diddy plánuje natočiť film v štýle Dannyho jedenástka len s čiernymi hercami

23. mar 2005 o 17:00 TASR

Los Angeles 23. marca (TASR) - Americký hudobný producent a rapper Sean "P Diddy" Combs plánuje natočiť film v štýle Dannyho jedenástka - ale čisto s hercami tmavej pleti.

Do budúceho trháku, ako si sám producent už teraz myslí, by rád obsadil najväčšie hviezdy strieborného plátna, ktorí sú pôvodom Afroameričania. Konkrétne ide o držiteľov cien Oscar, ako je Densel Washington a Jamie Fox, zdôveril sa rapper pre americký denník New York Daily News.

"Sledoval som Dannyho jedenástku a chcem sa od toho odraziť. Predstavte si všetky tieto čierne ikony - Chris Rock, Chris Tucker v komických častiach, Denzel Washington a Jamie Foxx v akčných scénach, mňa a Jay-Z ako producenta hudby, no čo na to hovoríte," povedal P Diddy.

"Už je najvyšší čas spojiť najlepších čiernych hercov v jeden film. Moje plány sú veľké, chcem s tým preraziť na filmové plátna," dodal.

Režisér Steven Soderbergh aj vďaka hviezdnemu obsadeniu vo filme Dannyho jedenástka dosiahol v roku 2001 rekordné tržby. Zahrali si v ňom také hviezdy ako George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt a Julia Robertsová.