Pavarotti sa podrobil utajenej operácii

23. mar 2005 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Taliansky operný veterán Luciano Pavarotti minulý víkend tajne podstúpil operatívny zákrok v New Yorku. Pavarotti priznal, že mu operatívne naprávali dva krčné stavce v nemocnici Lenox Hill a dva dni nato ho prepustili do domáceho ošetrenia. Podľa stránky contactmusic.com jeho hovorca povedal, že spevák sa pripravuje na návrat do Talianska a bez väčších problémov by mal dokončiť svoje svetové rozlúčkové turné. "Zákrok bola rutinná operácia a doktori predpokladajú Lucianovo rýchle zotavenie. Momentálne trénuje so svojím dirigentom," povedal spevákov hovorca. Svetoznámy 69-ročný spevák sa zotavuje vo svojom newyorskom apartmáne spolu s manželkou Nicolettou a ich dcérou Alice. Najbližší koncert je naplánovaný na 2. apríla v Johannesburgu. Posledný koncert bude na budúci rok v New Yorku.