Hongkonský herec chce propagovať "ázijský talent"

24. mar 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA/AFP) - Hongkonský herec Andy Lau chce investovať svojich v prepočte 90 miliónov korún do nakrúcania šiestich filmov, ktoré by mali propagovať tzv. "ázijský talent". Informovala o tom Lauova filmová spoločnosť Focus Films, ktorá je časťou Laovej firmy Focus Group entertainment. Filmy, v ktorých sa bude hovoriť čínštinou, by mali vyrobiť mladí filmári z Číny, Kong Kongu, Malajzie, Taiwanu a Singapuru. Filmy by filmári mali nakrútiť vo svojej krajine, pričom by mali pracovať s domácimi hercami a s domácou produkciou. "Filmy a filmovanie mám naozaj rád," povedal Lau, ktorý účinkoval vo viac ako 120 filmoch. "Okrem toho, že produkujeme veľké komerčné filmy, chceme taktiež vychovávať nových filmárov. Chceme im poskytnúť nutné financie a podporiť realizáciu ich potenciálu," dodal Lau.