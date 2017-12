Close Harmony Friends majú nový antistresový album

24. mar 2005 o 12:26 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Nový album skupiny Close Harmony Friends (CHF) s titulom Antistress obsahuje štrnásť skladieb, ktoré CHF prebrali od svetoznámych hudobníkov. Piesne, ako napríklad I Feel Good, Crazy Little Thing Called Love, či Don´t Know Why upravili do ich vlastnej podoby. Piesne si vyberali jednotlivci. Skladbu, ktorú ide CHF nacvičovať, si musí najskôr niekto vybrať a strávi nad ňou dva - tri týždne, kým ju zaranžuje. Proces je zdĺhavý, pretože pri osemhlasnom a´cappellovom speve treba každému zvlášť napísať jeho vlastné noty. Podľa nich bude nakoniec pieseň spievať. Tým sa rieši aj výber skladieb. Album Antistress vznikal postupne od roku 2002, kedy skupina vydala album A´Cappella Light. S prvými ohlasmi na album Antistress sú členovia CHF spokojní a po prvých koncertoch, kde nové skladby zazneli, sa vraj nosiče veľmi dobre predávali. Umelecký vedúci Mario Fančovič sa domnieva, že práve album Antistress bude môcť považovať sa ich najlepší a najúspešnejší album.

Názov Antistress členovia skupiny považujú za veľmi výstižný už vzhľadom k tomu, že ľudia ich hudbu považujú za upokojujúcu a relaxačnú. Členom CHF sa zdalo, že Antistress je výstižné slovo, najmä preto, ako na ľudí pôsobí a zároveň sa s tým stotožňujú. Fančovič prezradil, že keď je v strese a pod tlakom on sám, najradšej počúva a´cappellovú hudbu, podobnú tej, ktorú tvorí aj skupina CHF. "Počúvam hlavne a´cappellovú hudbu, lebo sa snažím skúmať, čo robia iní a nejako sa prispôsobiť svetovým prúdom. Keď som ale ozaj v strese a potrebujem sa odreagovať, počúvam veľmi rád napríklad Mozartove klavírne koncerty. To sú chvíle, keď zabudnem na všetko," povedal umelecký vedúci a člen skupiny Mário Fančarič. Jeho kolega Feri Vlasák pre agentúru SITA povedal, že hudba ho veľmi upokojuje, ale pracovať dokáže iba v tichu. Vlasák tvrdí, že je dosť veľkým odporcom dychovky. "Ja to nedokážem dlhodobo počúvať," povedal a zároveň dodal, že ťažko znáša aj heavymetalovú hudbu, ktorá ho znervózňuje.

