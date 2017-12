Whitney Houstonová sa opäť podrobuje odvykacej kúre

Los Angeles 24. marca (TASR) - Americká speváčka a herečka Whitney Houstonová (41) sa rozhodla opäť podrobiť odvykaciemu programu pre drogovo závislých.

24. mar 2005 o 13:18 TASR

Ako dnes informovali americké noviny USA Today, v priebehu roka ide už o jej druhý takýto pobyt na klinike. Hovorkyňa speváčky Nancy Seltzerová potvrdila informáciu o jej umiestnení v príslušnom zariadení, nezverejnila však žiadne detaily o mieste a dĺžke pobytu.

Whitney Houstonová, ktorá zaznamenala v 80. rokoch veľký úspech svojimi hitmi - ako napríklad Saving All My Love For You, sa priznala k nadmernému užívaniu alkoholu, drog a liekov v roku 2002. Má za sebou už niekoľko pokusov o zbavenie sa závislosti. Naposledy vlani v marci nastúpila na utajenú odvykaciu kúru, ktorá sa skončila neúspechom, keď kliniku opustila už po piatich dňoch.

Vo februári tohto roku popdivu hospitalizovali v nemocnici v Paríži s podozrením na otravu potravinami. Houstonová pravdepodobne ochorela počas letu z Los Angeles do Španielska, kde mala stráviť dovolenku. Počas letu vracala a po plánovanom medzipristátí v Paríži ju previezli do nemocnice American Hospital, kde sa podrobila vyšetreniam. Podľa lekárov išlo o gastroenteritídu.

Houstonová v minulosti získala šesť hudobných cien Grammy, jej kontroverzný súkromný život však zatienil celú jej tvorbu a talent.