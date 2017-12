Iba 16-ročná slovenská speváčka Lusia nahráva album v Poľsku

Talentovaná 16-ročná speváčka Lusia z Bratislavy nahráva svoj debutový album vo Varšave.

BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Talentovaná 16-ročná speváčka Lusia z Bratislavy nahráva svoj debutový album vo Varšave. Na svojom debute pracuje v poľskom štúdiu Sound And More, ktoré podľa Kataríny Žákovej zo Street Production patrí medzi najlepšie štúdiá na svete. Ponuka nahrávať prišla celkom nečakane. Lusiina agentúra poslala jej nahrávky do poľských rádií, kde ich počuli viacerí poľskí hudobní producenti. Ujal sa jej nakoniec umelecký riaditeľ štúdia Sound and More a producent Mariusz Szaban. Ponúkol mladej speváčke spoluprácu na jej už rozrobenom albume. “Lusia priniesla so sebou kvalitný hudobný materiál, na ktorom môžeme ďalej pracovať. Je veľmi mladá, talentovaná a ma pred sebou úžasnú perspektívu zaradiť sa medzi divy svetovej populárnej hudby,” netají nadšenie zo slovenskej speváčky producent Mariusz Szaban. "Neskrývam svoj úžas nad tým, že po roku spievania pôsobí profesionálnym dojmom a navyše svoje hudobné cítenie vie vyjadriť v skladbách. Presne vie, čo chce hudbou povedať,” pokračuje Szaban.

V septembri minulého roka sa vtedy iba pätnásťročná Lusia objavila v slovenskom éteri s debutovou skladbou Party time, pod ktorú sa aj autorsky podpísala. Svoj druhý singel Súdená naspievala už po slovensky.

K skladbe nakrútila aj videoklip a netradične si k spolupráci prizvala filmárov z Prahy. Pripravovaný album by mal vyjsť v lete 2005.

