Ozzy Osbourne tvrdí, že jeho manželstvo nie je dokonalé.

26. mar 2005 o 17:46 TASR

Los Angeles 26. marca (TASR) - Britský spevák Ozzy Osbourne priznal, že manželstvo so Sharon nie je vôbec také idylické, ako ho médiá opisujú. Prekvapujúce vyhlásenie uverejnila internetová stránka IOL.com.

Bývalý líder svetoznámej skupiny Black Sabbath priznal, že na búrlivých hádkach so svojou manželkou má viac ako iba primeraný podiel.

"Sharon a ja sme pri mnohých príležitostiach boli veľmi blízko tomu, aby sme išli každý vlastnou cestou, ale dokázali sme veci vyriešiť. Nebudem jeden z tých, ktorí tvrdia, že budú žiť spolu 50 rokov a nikdy nepovedia ani krivé slovo," uviedol.

Päťdesiatšesťročnému búrlivákovi sa však aj napriek tomu úspešne darí dobýjať rebríčky svetových hitparád. Tento týždeň navyše vydal nový album s názvom Prince of Darkness. Obsahuje štyri disky s jeho sólovými skladbami i s novými nahrávkami jeho najobľúbenejších piesní, ako napríklad In My Life od Beatles či Working Class Hero od Johna Lennona.