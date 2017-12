Česká herečka Chýlková sa v Bratislave teší na Szidi Tobias

Bratislava 27. marca (TASR) - Viac času stretnúť starých priateľov budú mať vraj českí protagonisti muzikálu Galileo, ktorý úspešne odštartoval svoje ...

27. mar 2005 o 13:00 TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Viac času stretnúť starých priateľov budú mať vraj českí protagonisti muzikálu Galileo, ktorý úspešne odštartoval svoje pôsobenie na Slovensku. Kým herečka Ivana Chýlková sa teší na Szidi Tobias, muzikant a herec Bohouš Josef dúfa, že vyhľadá kamarátov z vojny.

Nerozlučnými priateľkami sa Chýlková a Tobias stali pred jedenástimi rokmi, keď sa vraj adoptovali. "Sme vlastne rodina, ona je moja adoptívna mama, aj keď je o štyri roky mladšia," hovorí o priateľstve Chýlková. Adopcia samozrejme prebehla naoko. Okrem trávenia času so Szidi si chce Chýlková v Bratislave predovšetkým oddýchnuť. "Pre mňa je dôležité, že nebudem mať inú robotu, len večer hrať a cez deň sa uvidím so Szidi. To je jediné, čo ma zaujíma. Žiadne povinnosti, telefonáty, ani stretnutia," teší sa Chýlková s tým, že tunajší pobyt vlastne vníma ako dobré kúpele.

Bratislavu má veľmi rád aj Bohouš Josef, ktorý voľný čas medzi predstaveniami využije na prechádzky. "Páči sa mi veľmi stará časť okolo Michalskej brány a hrad. Teším sa, že navštívim nejakých kamarátov ešte od vojny. Bol som na vojne síce v Benešove pri Prahe, ale bol tam kopec Slovákov, tak dúfam, že sa mi ich podarí vyhľadať," praje si zarytý pivár Bohouš Josef, ktorý napriek svojej náklonnosti k Slovensku ostáva verný svojmu obľúbenému zlatistému moku. "Som v tomto patriot. Pôvodom som Plzeňák, takže v tomto prípade naozaj nie je čo riešiť," dodáva so smiechom. Svoju lásku k pivu netajil ani na recepcii po premiére muzikálu, keď sa so svojimi hereckými kolegami "radšej poistili", a tak recepciu trávili v kruhu okolo fľašiek položených rovno na zemi.