Cinkota režíruje autorskú hru Husári, ktorá bude mať premiéru 1. apríla

Bratislava 27. marca (TASR) - Autorskú hru Husári, v ktorej sa spája folklór, činohra, pohybové i výtvarné divadlo, režíruje v týchto dňoch s vojenským ...

27. mar 2005 o 13:06 TASR

Bratislava 27. marca (TASR) - Autorskú hru Husári, v ktorej sa spája folklór, činohra, pohybové i výtvarné divadlo, režíruje v týchto dňoch s vojenským folklórnym súborom Jánošík zo Zvolena herec Dušan Cinkota. Premiéra by sa mala uskutočniť 1. apríla v dome kultúry v Banskej Bystrici.

"Je to zmes rôznych žánrov a štýlov. Skáčeme po nich, zotierame hranice," povedal pre TASR Cinki, ktorý by mal zároveň odtancovať a odohrať part hlavnej postavy. Folklór sa podľa neho v posledných rokoch zaškatuľkoval, Cinkota je však presvedčený, že treba vychádzať z tradícií, ktoré predstavujú spojivko, inšpiráciu i energiu.

V príbehu kapitán spolu s malou, nešikovnou, milovaniachtivou anjelicou verbuje piatich husárov. "Chcel som sa vyhnúť pátosu smrti a osudu," komentoval na margo postavy anjelice - svetla Cinki. Tá sa "v medzipriestore" rozhoduje, či pôjde do pekla alebo do neba. Hra sa končí jej prebudením zo sna, ale aj prebudením celého sveta z agresivity vojen a ich príprav. "Je to strašná škoda, koľko času za taký krátky život venujeme veciam, ktoré ho v priebehu jednej sekundy ukončia," konštatoval k posolstvu hry Cinkota.

Hru, ktorú aj sám režíruje, napísal Cinki na námet umeleckého vedúceho a choreografa Martina Urbana. Dialógovú časť stvoril Jaroslav Mottl, hudbu Štefan Molota, scénu Marek Gašpar Šafárik. V podaní piatich husárov sa predstavia Stano Maryšler, Lukáš Miščík, Peter Pohančánik, Peter Šahgy a Juraj Jánošík. Postavu kapitána alternuje Ondrej Daniš s Cinkotom, anjelicu si zahrá Táňa Urbanová a postavu osudového speváka Ľubomír Macek.

bmg per