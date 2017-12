Kállayove módne fotografie v GMB

27. mar 2005 o 18:38 SITA

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Vychovávateľ prvých modeliek na Slovensku a novátor v módnej fotografii Karol Kállay bude mať v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Mirbachovom paláci v stredu o 17:00 vernisáž výstavy Móda a akty. Ako uviedol kurátor výstavy Marián Pauer, módna fotografia píše svoju históriu od prvého desaťročia minulého storočia. Dámy veľkého sveta predstavovala vo vznešených odevoch, no chýbal im život. V móde nejde iba o šaty, topánky alebo šperky, ale predovšetkým o ženu. V počiatkoch módnej fotografie to pochopili niektorí fotografi, medzi nimi aj Kállay. Ako o ňom tvrdí Pauer, do časopisu Móda priniesol nový pohľad. Inklinoval k dynamickej fotografii, v jeho módnych snímkach sa objavila prirodzenosť, vtip a pohyb. Výstava bude otvorená do 12. júna denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00.

Kállay vstúpil do módnej fotografie na Slovensku v polovici päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, v čase, keď sa ešte len formovala. “Móda sa v Československu fotografovala tak, akoby nemala nič spoločného so súčasnými ľuďmi. Manekýnky sa aranžovali v ateliéri, prinajlepšom pred nejakým zámkom, vozili sa v kočiaroch a pózovali s chrtmi, správali sa neprirodzene, toporne. Snažil som sa redakciu časopisu presvedčiť, že ľudia v šatách žijú a preto je prirodzené, že majú na sebe pohybom vzniknutý fald”, spomína na svoje dotyky s módou Kállay. Modelky fotil v exteriéri, kde boli prirodzenejšie, nechal ich uvoľniť sa a postupne ich začal učiť, čo robiť s rukami, ako sa pohybovať s pôvabom. Nová obrazová podoba časopisu Móda vzbudila ohlas v Prahe a Berlíne. Kállay začal spolupracovať aj s moskovským Žurnalom mod a parížskym Jardin des modes. Temer súčasne sa venoval aj reklamnej fotografii priemyslových výrobkov a rôznych služieb. Vypracoval sa na fotografa – all-roundera, všestranného tvorcu, obrazne povedané autora do každého počasia. “K módnej fotografii neodmysliteľne patrí sex,” povedal Karol Kállay. Nikdy však nešiel cestou poodhaľovania ženskej príťažlivosti. Preňho bolo vzrušujúcejšie čaro neprístupnosti.