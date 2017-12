Uzávierka súťaže o Cenu Oskara Čepána do 2. mája

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Nadácia - Centrum súčasného umenia vyhlásila v týchto dňoch jubilejný 10. ročník súťaže Cena Oskára Čepana 2005, ktorá oceňuje mladých slovenských umelcov za mimoriadny umelecký ...

27. mar 2005 o 18:40 SITA

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Nadácia - Centrum súčasného umenia vyhlásila v týchto dňoch jubilejný 10. ročník súťaže Cena Oskára Čepana 2005, ktorá oceňuje mladých slovenských umelcov za mimoriadny umelecký prejav a prínos pre slovenskú výtvarnú kultúru. Prihlásiť sa do 2. mája môžu výtvarníci vo veku do 35 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí predložia reprezentatívny výber z tvorby. Umelcov môžu nominovať aj výtvarní teoretici a kurátori. Prezentovať sa môžu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimédiá a videoumenie, v súťaži nie je obsiahnuté úžitkové umenie, divadlo a film. Prihlášky si možno vyžiadať na adrese Nadácia – Centrum súčasného umenia, Krátka 11, 811 03 Bratislava.

Cena Oskára Čepana sa počas desať rokov dostala do povedomia verejnosti ako prvá súťaž oceňujúca tvorbu najmladšej umeleckej generácie. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov, kurátorov a výtvarníkov vyberá v prvom kole štyroch finalistov na základe predloženej dokumentácie a prihlášky. Druhé kolo spojené s vyhlásením víťaza prebieha priamo na spoločnej výstave finalistov, ktorí sa prezentujú pred odbornou komisiou reprezentatívnym výberom diel. Víťaz získava finančnú odmenu v hodnote 20 000 korún, šesťtýždňový pobyt v New Yorku a po návrate možnosť usporiadať samostatnú výstavu v Galérii mesta Bratislavy. Cenu víťazovi slávnostne odovzdá manželka veľvyslanca USA na Slovensku Eileen Weiser.

Cieľom Ceny Oskára Čepana je podporiť tvorbu mladých umelcov, dynamizovať súčasnú slovenskú výtvarnú scénu a prezentovať umenie mladých nielen na domácej, ale i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými sú dnes už etablovaní umelci Michal Moravčík, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Marko Blažo, Emöke Vargová, Mario Chromý, Martin Kollár a iní.

Súťaž je od roku 2001 pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 – 1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.