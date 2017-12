Prezentovať umenie v zahraničí by mala organizácia Pro Slovakia

BRATISLAVA 28. marca (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) predložilo do pripomienkového konania návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Pro Slovakia, ktorá bude slúžiť na prezentáciu slovenskej kultúry ...

28. mar 2005 o 14:59 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) predložilo do pripomienkového konania návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Pro Slovakia, ktorá bude slúžiť na prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí v súlade s kultúrnou politikou SR. Nová organizácia by mala vzniknúť do 31. decembra. Nejde však o transformáciu grantového programu Pro Slovakia, ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ odboru prezentácie kultúry MK Ján Bábik, tento program bude fungovať aj naďalej.

Pro Slovakia bude komplexnejšie zabezpečovať prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, vrátane dohadovania výstav, vystúpení, predstavovať umenie aj na väčších podujatiach, napríklad na olympiádach, svetových veľtrhoch, bude vytvárať databázu umeleckých produktov, ktoré by mohli byť využité pri štátnej kultúrnej reprezentácii a bude podporovať aj medzinárodnú kultúrnu výmenu. Nová organizácia bude tiež koordinovať prezentačné kultúrne aktivity v zahraničí s ostatnými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK. Týmto by malo dôjsť k zefektívneniu spolupráca so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, ako aj so sieťou slovenských inštitútov.

V súčasnosti sa slovenská kultúra oficiálne prezentuje v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK podľa ich individuálneho plánu a tiež nepriamo prostredníctvom grantového systému v programe Pro Slovakia. MK však nemá možnosť priamo organizovať väčšie kultúrne podujatia v slovenských inštitútoch v zahraničí. Existencia rozpočtovej organizácie Pro Slovakia by mala odstrániť legislatívne aj personálne problémy, umožniť priame organizovanie akcií a vyriešiť aj nedostatok financií na organizovanie náročnejších kultúrnych podujatí.