Hlavnou hviezdou Pohody bude britská skupina The Prodigy

29. mar 2005 o 12:00

FOTO - POHODA



BRATISLAVA - Michalovi Kaščákovi a spol. sa pre tento ročník festivalu Pohoda podarilo získať The Prodigy. Britská kapela, asi najväčší popularizátor progresívnej tanečnej hudby deväťdesiatych rokov, ktorá prednedávnom vydala nový album, bude hlavným headlinerom najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku.

Pohoda sa opäť uskutoční na trenčianskom letisku v dňoch 15. a 16. júla. The Prodigy vystúpia druhý deň festivalu - v sobotu o polnoci. Pred nimi sa predstaví Miroslav Žbirka, po nich Komorný orchester mesta Trenčín. Lístky sa začnú predávať v polovici apríla.

The Prodigy vznikli začiatkom 90. rokov po stretnutí dídžeja a producenta Liama Howletta so spevákom Keithom Flintom a Leeroy Thornhillom. Podarilo sa im presadiť už prvým albumom The Prodigy Experience (1992), ale masy si získali až druhým Music for the Jilted Generation (1995) aj s novým členom - raperom Maximom Reality.

Vďaka skladbám No Good alebo Voodoo People sa z undergroundovej tanečnej skupiny stala nová britská hviezda, ktorá do hitparád priniesla mnohovrstevnú kombináciu elektronických techno štýlov, doplnených o drum'n'bass, ragga, metal alebo hardcore. Skupina okrem toho na pódiu dokázala, že elektronika môže dobre znieť aj naživo.

Punkový imidž jej členov pripomenul pamätníkom punkovú explóziu z konca sedemdesiatych rokov. V polovici 90. rokov sa však hovorilo o elektronickej revolúcii. Štatút medzinárodnej hviezdy im vyniesol nasledujúci album Fat Of The Land s hitmi Firestarter a Breathe, ktorý v roku 1997 skončil na prvých miestach britskej a americkej hitparády.

Po sólových výletoch jednotlivých členov si fanúšikovia museli počkať až do roku 2004, keď vyšiel ďalší, kontroverzne prijatý album Always Outnumbered, Never Outgunned. Napriek tomu, že vznikol bez účasti Flinta a Maxima, obaja sa pripojili k Howlettovi na turné k tejto nahrávke. A v takomto zložení, doplnený o gitaristu Jima Daviesa a bubeníka Kierona Peppera sa predstavia aj na tohtoročnej Pohode.

Organizátori festivalu sľubujú aj ďalšie známe mená. Na festivale sa určite predstaví britská formácia Asian Dub Foundation, raper Roots Manuva alebo kubánska speváčka Omara Portuondo. Zoznam účinkujúcich nie je skončený, na pozvaní ďalších hudobníkov sa podľa organizátorov stále pracuje. (peb)

Potvrdení účastníci PohodyThe Prodigy (V. Brit.)

Asian Dub Foundation (V. Brit.)

Roots Manuva (V. Brit.)

Omara Portuondo (Kuba)

Klezmatics (USA)

Taraf de Haidouks (Rumunsko)

Jaipur Kawa Brass Band (India)

Soapkills (Libanon)

Tim Phillips (Kanada / V. Brit.)

Pest (V. Brit.)

Farlanders (Rusko)

Renata Rosa (Brazília)

Kollerband (Česko)

Umakart (Česko)

Moimir Papalescu and the Nihilists (Česko)

Ida Kelarová (Česko)

Bow Wawe (Česko)

Miroslav Žbirka

Milan Lasica a Bratislava Hot Serenaders

Le Payaco

Zuzana Mojžišová

Appendix

Vetroplach

Ska2tonics

Zdroj: www.pohodafestival.sk