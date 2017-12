CD

nové CD na trhu

29. mar 2005 o 9:00 (her, peb)

Värttinä - Snow Angel

Indies records

S neobvyklým, no veľmi atraktívnym projektom prišlo nezávislé brnianske vydavateľstvo Indies records. Podarilo sa mu dohodnúť raritné vydanie výberovky, a to hneď špičkovej fínskej worldmusicovej skupiny Värttinä. Dvadsať skladieb pochádza z kľúčových piatich albumov energického súboru, ktoré vznikali v rokoch 1992 až 2003. Okrem českých prekladov textov piesní v booklete nájdete aj krátku zasvätenú esej o Värttinä z pera uznávaného hudobného publicistu Petra Doružku. A komu by sa málilo CD za dobrú cenu, môže sa ešte vybrať do Čiech na jeden z jej dvoch koncertných krstov, 13. mája hrá Värttinä v Brne a o deň neskôr v Prahe.

Maroon 5 - 1.22.03 Acoustic

Sony BMG 2005

Americkí Maroon 5 sa čakanie fanúšikov na ich nový album rozhodli skrátiť malým živým albumom, ktorý zachytáva túto funk-rock-popovú skupinu v akustickej polohe. Záznam šiestich skladieb vznikol pred dvomi rokmi, čiže predtým, než sa skupina preslávila svojím debutom Songs About Jane. Obsahuje však ich najväčšie hity ako This Love alebo She Will Be Loved, ako aj If I Fell od The Beatles. Ako bonus je k minialbumu pridaná coververzia AC/DC Highway To Hell.

LCD Soundsystem

EMI Monitor

Krajina, kde sa slovo eklektický berie ako pozitívna pochvala, opäť zrodila originálneho pesničkára. Jednou z najnovších senzácií americkej hudobnej scény je kapelka s názvom LCD Soundsystem, v podstate jednočlenný projekt newyorského producenta Jamesa Murphyho, ktorému vypomáhajú na koncertoch niekoľkí kamaráti. Ten sa na prvom albume nebojácne pohral s prvkami punku, novej vlny, funky i súčasnej elektronickej hudby, s použitím tradičných i digitálnych nástrojov. V Murphyho svete majú vedľa seba rovnaké miesto Daft Punk, Velvet Underground i Sex Pistols a jeho nápadov je toľko, že sa nevtesnali na jeden album, ale museli sa rozložiť na dva. A neublížilo im to, skôr naopak.

Tori Amos - The Beekeeper

Epic 2005

Známa speváčka Tori Amos sa na svojej novej nahrávke The Beekeeper vydala na dlhý konceptuálny výlet. Devätnásť pesničiek, postavených na piáne, talentovaná hudobníčka rozdelila do šiestich kapitol - Roses and Thorns, Herbs and Elixers, The Desert Garden, The Greenhouse, The Orchard a The Rock Garden. Možno aj preto niektoré kritiky vyčítajú nahrávke prílišnú zdĺhavosť, ale napriek tomu novinka patrí podľa skalných fanúšikov k jej najvášnivejším nahrávkam.