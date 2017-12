Na festivale nahradia živú hudbu prenosy cez slúchadlá

29. mar 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA/AFP) - Glastonburský rockový festival pripravuje pre svojich návštevníkov obrovskú novinku. Súčasťou festivalu by totiž mala byť aj prezentácia "tichej" diskotékovej hudby, o ktorej usporiadatelia tvrdia, že ju budú milovať všetci susedia. Zabávajúci sa návštevníci si počas jednej z troch nocí plnej zábavy a kvalitnej hudby budú môcť v tichosti zatancovať so slúchadlami na ušiach. Hudba v nich bude dostatočne silná, no nikoho nebude v skutočnosti vyrušovať. Novinke sa potešili predovšetkým neprajníci festivalu a tí, ktorým nadmerní hluk vadil. Čo sa týka ostatných hudobných stageov, živá hudba z nich sa bude ozývať iba určitý čas, a večer si budú musieť všetci naladiť na svojich slúchadlách tú správnu frekvenciu. Festival je naplánovaný na jún a jeho skalní návštevníci sa už teraz chystajú na veľký zážitok. Každoročne sa dejiskom konania stáva oblasť v okolí Somersetu v juhozápadnom Anglicku.