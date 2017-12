Keira Knightleyová túži po temnejších úlohách

29. mar 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Britská herečka Keira Knightleyová má už vraj plné zuby perfektných postáv a rada by si zahrala niečo temnejšie. Hviezda filmu Piráti z Karibiku si túto vytúženú temnejšiu a komplexnejšiu postavu zahrala v trileri The Jacket, čo bolo vraj pre ňu výzvou a veľkým obohatením. "Myslím si, že nedokonalosť je omnoho príťažlivejšia ako dokonalosť. Každý by chcel byť dokonalý, ale to je nudné, nie je to skutočné. Postavy, ktoré sú úplne skazené, sú miliónkrát atraktívnejšie," povedala herečka pre Femalefirst.