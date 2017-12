Depp, Bloom a Knightleyová oboplávajú svet

29. mar 2005 o 16:01 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Herci Johny Depp (Nožnicovoruký Eduard), Orlando Bloom (Pán prsteňov) a Keira Knightleyová (Kráľ Artuš) sa chystajú oboplávať na plachetnici takmer celý svet. Chcú tak propagovať druhý diel filmu Piráti Karibiku, kde si všetci traja spoločne zahrali. Hviezdy by sa aj radi zúčastnili jachtárskych pretekov Ocean Race, ktoré odštartujú súčasne s premiérou filmu. Tá je plánovaná na budúci rok. Propagačné plavidlo sa bude volať rovnako ako koráb v prvom diele filmu Čierna Perla. Na plachte bude mať pirátsky znak. Herci sa na Čiernej Perle nebudú plachtiť naraz, ale v štafete. Tak neporušia pravidlá pretekov. Najprv európske moria rozvíri Knightleyová, po nej sa na austrálskom a juhoafrickom úseku chopí kormidla Bloom. Do Brazílie by mal jachtu doviesť Depp. Herci sa budú musieť v britskom prístavnom meste Portsmouth pred vyplávaním na trasu dlhú 43 tisíc kilometrov podrobiť zvláštnemu výcviku.