Šanca pre kapely štýlu Folk a Country a príbuzných žánrov.

Slovenské festivaly Country mlyn, Dobrofest, Sigord, Radimovská šopa, CF Tužina, Stupavský širák a Country Lodenica vo svojom programe dávajú možnosť aj menej známym interprétom a hudobným skupinám, predstaviť sa divákom v tzv. súťažnej časti

29. mar 2005 o 17:44

. Kľúčom k účinkovaniu v týchto súťažných častiach boli a budú Regionálne výberové prehliadky. V tomto roku sa organizátori vyššie spomínaných festivalov rozhodli pristúpiť k niekoľkým zmenám v systéme výberu účinkujúcich do týchto súťažných častí. Hlavnou zmenou je, že regionálne prehliadky sa budú konať raz za dva roky a teda nie každý rok, ako tomu bolo doteraz. Každý párny rok sa budú konať fyzické regionálne výberové kolá ako doteraz, kde sa môžu prihlásiť záujemci o účinkovanie na vyššie spomínaných festivaloch. Na prehliadke predstavia 4 skladby (z toho prvá bude nesúťažná), v maximálnom celkovom čase 25 min. Po výberovej časti bude nasledovať vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a následný seminár kde by zástupcovia zúčastnených festivalov mali zodpovedať všetky otázky účinkujúcich a zhodnotiť danú prehliadku. Vždy v nepárnom roku sa budú účinkujúci na jednotlivé festivaly vyberať na základe nahrávok a doterajšieho účinkovania.

Ďalšou zásadnou zmenou je, že do súťažnej časti festivalu Country LODENICA, ktorý sa už tradične koná vždy posledný augustový víkend – postúpia víťazi súťažných prehliadok všetkých zúčastnených festivalov, ktoré prebehnú v danú sezónu. Súťaž na Country Lodenici bude teda akýmsi finále – kde sa predstavia tí najlepší z najlepších, teda víťazi jednotlivých festivalov + ďalší do celkového finálového počtu 12-14 budú donominovaní spoločným výberom na základe vystúpení v súťažných častiach. Do súťaže na záverečnom festivale Country Lodenica 2005 postúpi aj víťaz súťažnej prehliadky na festivale PORTA 2005, ktorý bude tento rok výberové predkolá pripravovať samostatne.

V roku 2005 sa teda fyzicky regionálne prehliadky vyššie spomínaných festivalov neuskutočnia, avšak výber do súťažného programu jednotlivých festivalov sa uskutoční na základe zaslaných prihlášok a nahrávok. Posielajte preto informácie o Vás, o Vašej kapele spolu s nahrávkou (môžu to byť rôzne formáty – CD, kazety, mp3ky,… nebude sa hodnotiť tech. kvalita nahrávky), s názvami festivalov, ktorých sa chcete zúčastniť a zoznamom Vašich plánovaných vystúpení v tomto roku, najneskôr však do konca apríla 2005, na adresu agentúry MMI:

Agentúra MMI, s.r.o.

P.O.Box C28

921 01 Piešťany

info@mmi.sk

Všetky získané nahrávky budú rozposlané organizátorom vyššie spomínaných festivalov, ktorí následne spoločne nominujú na svoje súťažné prehliadky vybraných interpretov. Tým bude nominácia oznámená organizátormi festivalov a zároveň zverejnená na jednotlivých internetových stránkach. Finálová súťaž bude teda prebiehať posledný augustový víkend, na festivale Country Lodenica v Piešťanoch. Konečný počet interprétov vo finále bude 12 max. 14. Z nich porota a diváci vyberú 5 laureátov, ktorým bude na 1 rok ponúknutá prezentácia na podujatiach a festivaloch na Slovensku a v Čechách. Budú prezentovaní v médiách a okrem toho tí najúspešnejší získajú: 1. miesto – možnosť nahrať vlastné CD, 2. miesto – možnosť nahrať DEMO CD. Všetci piati laureáti nahrajú spoločné prezentačné CD.

Veríme, že aj tento rok sa zapojí do súťaže aspoň taký veľký počet interprétov a hudobných skupín ako v minulosti. Tešíme sa aj na divákov, ktorí spomenuté festivaly a teda aj súťažné skupiny prídu podporiť svojou účasťou. O jednotlivých festivaloch sa dozviete samozrejme priebežne, tu sú aspoň ich termíny a internetové stránky, kde nájdete už teraz viac informácií:

Dobrofest 2005, Trnava, Hlohovec – 2.- 5.6.2005 ( www.dobrofest.sk )

Country Mlyn 2005, Kamenný Mlyn, Malacky – 24.-25.6.2005 ( www.countrymlyn.sk )

Festival dobrej hudby SIGORD 2005, Prešov – 24.- 25.6.2005 ( www.festivalsigord.sk )

Radimovská šopa 2005, Radimov – 1.-2.7.2005 ( www.countrysopa.sk )

CF Tužina 2005, Tužina – 5.-7.8.2005 ( www.cftuzina.sk )

Stupavský širák 2005, Stupava – 19.-20.8.2005 ( www.stupavskysirak.sk )

Country Lodenica 2005, Piešťany – 26.-28.8.2005 ( www.lodenica.sk )