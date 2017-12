Vo Zvolene dnes oslávia divadelný sviatok

ZVOLEN - Uctiť si Medzinárodný deň divadla inak ako v minulosti sa rozhodlo zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Na dnes pripravili pre návštevníkov pestrý program, vstupné nevyberajú.

Z hry Smrť v ružovom.

"Vždy sa pred predstavením dvadsiateho siedmeho marca zvykne prečítať posolstvo, ktoré pri tejto príležitosti napíše nejaký herec, režisér, dramatik," predstavuje tradície riaditeľka zvolenského divadla Marcela Kršková. Keďže divadelnícky sviatok bol oficiálne aj Veľkonočnou nedeľou, vo Zvolene si ho pripomenú dnešným špeciálnym programom.

Tento rok pochádza posolstvo z pera francúzskej divadelníčky Ariane Mnouchkinovej. Je zakladateľkou divadla, ktoré tento rok oslavuje štyridsiate narodeniny. Preslávilo sa novátorskými princípmi inscenovania a špecifickým divadelným jazykom. Vo svojej sugestívnej výpovedi vo forme básne Mnouchkinová vyzýva divadlo, aby ju vytrhlo z ľahostajnosti, zabavilo a roztancovalo. Pre zvolenských divákov to dramaturgia uľahčila, zabaví ich výstavou, z ľahostajnosti vytrhne citlivou komornou hrou Smrť v ružovom.

"Výstava s názvom Z divadelnej zeme sa nachádza vo vstupnom foyeri. Je zložená z makiet scén predstavení, fotografií, skíc a náčrtov," povedala SME Kršková. Divadlo ju pripravilo v spolupráci s banskobystrickou Akadémiou umení.

Večer je na programe predstavenie Ľubomíra Feldeka so šansónmi Edith Piaf o živote tejto francúzskej divy. "Dúfame, že to osloví aj diváka, ktorý možno do nášho divadla zavíta náhodou a vďaka zážitku z tohto predstavenia sa k nám začne vracať," nádeja sa riaditeľka.

