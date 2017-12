Šoralová nahrávala duet s Arashom

30. mar 2005 o 10:44 TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - K zaujímavému, priam "medzinárodnému" stretnutiu došlo nedávno vo Švédsku, kde spoločný duet nahrávali slovenská speváčka žijúca v Prahe Lucia Šoralová a švédsky spevák iránskeho pôvodu Arash.

"Bola to iniciatíva hudobného vydavateľstva Warner Music, keďže pod neho obaja patríme a ja tiež spievam taký etno-pop," vysvetľuje speváčka ako sa vôbec s exotickým spevákom stretli. Potom nasledovali vzájomné výmeny piesní a nakoniec padol výber na Arashovu skladbu Man O To, v preklade Ja a Ty, ktorú spieva spevák v perzštine sám a nachádza sa aj na jeho debutovom albume. Spolu s Luciou nahrávali ďalšiu verziu tejto skladby vo Švédsku a niektoré časti si v nej speváčka zaspievala aj po slovensky. "Je to rytmická skladba a nejaký text som do nej dopísala po slovensky," doplnila Šoralová. Vzájomnú spoluprácu s Arashom si pochvaľuje: "Je to veľmi citlivý, jemný človek. Je úplne iný, ako na mňa pôsobil z fotografií." Novú skladbu plánuje zaradiť aj na svoj najnovší album s názvom Púšť, ktorý by mal svetlo sveta uzrieť už v máji tohto roku.

Momentálne sa Šoralová v Prahe pripravuje na premiéru muzikálovej drámy Daniela Landu Tajemství, kde sa objaví v úlohe Anežky. Na rozdiel od predchádzajúcich úloh v českých divadlách však bude tentoraz viac hrať ako spievať. Na scéne pražského divadla Kalich sa v tomto titule stretne aj s ďalšími Slovákmi - Zuzanou Norisovou a Henrichom Šiškom. TASR vydáva k správe fotomateriál.