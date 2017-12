Zeta-Jonesová miluje šermovanie

30. mar 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americká herečka Catherine Zeta-Jonesová sa vraj veľmi teší z jednej zo svojich posledných filmových úloh. Prostredníctvom postavy Eleny z filmu The Legend of Zorro mohla totiž svetu ukázať svoje šermiarske umenie. Herečka uviedla, že o tento šport sa začala zaujímať počas nakrúcania filmu Zorro - tajomná tvár v roku 1998. Nemohla sa vraj dočkať okamihu, kedy zdvihne opäť meč. Napokon sa dočkala, lebo natáčanie pokračovania úspešnej Zorrovej tváre sa uskutočnilo vlani v Mexiku. "Skoro som zabudla, ako veľmi sa mi to páči . Vždy, keď sa mi dostane meč do rúk, v očiach mám zvláštny lesk," dodala hollywoodska diva. Zeta-Jonesová ale priznala, že šermovanie v tesnom korzete a spodničke vôbec nie je jednoduché.