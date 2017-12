Filmové štúdio Miramax a koncern Disney sa rozišli

New York 30. marca (TASR) - Renomované filmové štúdio Miramax a koncern Disney idú každý svojou cestou.

30. mar 2005 o 22:34 TASR

Gigant Disney si ponechá značku Miramax a balík 550 filmov, zakladatelia štúdia bratia Bob a Harvey Weinsteinovci dostanú na oplátku asi 130 miliónov dolárov (3,9 mld. Sk) na založenie novej firmy.

Oficiálnej správe o rozchode predchádzali viac ako polročné búrlivé rokovania. "Najhoršie na celom procese je vzdať sa mena," cituje denník Los Angeles Times Harveyho Weinsteina.

Partnerstvo Disneyho a Miramaxu trvalo 12 rokov. Weinsteinovci chcú teraz vybudovať novú firmu, ktorá by vyrábala nielen celovečerné a televízne filmy, ale by prevádzkovala aj káblovú stanicu a vyvíjala by činnosť v oblasti internetu a vydávania publikácií.

Pod hlavičkou Miramaxu vyrobil Disney niekoľko oscarových filmov, napríklad Zamilovaný Shakespeare, Chicago alebo Anglický pacient.

Weinsteinovci si však ponechajú štúdio Dimension Films, ktoré sa podieľalo na vzniku filmov ako Letec, Kill Bill, Vreskot alebo Dobrý Will Hunting. Niektoré veľké a drahé projekty - Gangy New Yorku alebo Návrat do Cold Mountain - však nemali očakávaný komerčný úspech.

Rozchod urýchlili množiace sa spory medzi Weinsteinovcami a odstupujúcim šéfom koncernu Disney Michaelom Eisnerom. Eisner okrem iného zabránil distribúcii dokumentárneho filmu Fahrenheit 9/11 režiséra Michaela Moora, ktorý ostro kritizuje amerického prezidenta Georgea W. Busha. Weinsteinovci to riešili založením vlastnej distribučnej firmy.

Disney kúpil Miramax - vtedy distribútora nezávislých filmov - v roku 1993 za 75 miliónov dolárov (asi 2,3 mld. Sk). Hodnota filmového balíka Miramaxu, ktorý si Disney ponechá, sa odhaduje na miliardu dolárov.