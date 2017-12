Avril Lavigneová vystúpi aj v Bratislave

31. mar 2005 o 9:43 SITA

BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Kanadská speváčka Avril Lavigneová sa počas svojho svetového turné predstaví aj v Bratislave. Mladá rockerka vystúpi v utorok 7. júna v hale C bratislavskej Incheby. Sprevádzať ju bude jej kapela v zložení: bubeník Matthew Brann, basgistarista Charlie Moniz a gitaristi Devin Bronson a Craig Wood. Charlie bol vraj pôvodne bubeník, ale pre to, aby mohol hrať v Avrilinej skupine, stal sa basgistaristom. Táto 20-ročná punková princezná prerazila hneď prvým albumom Let Go, ktorý vydala v roku 2002. Za jeho predaj získala niekoľko platinových platní a pochádzajú z neho hity Complicated a Sk8er Boi. Druhý, aktuálny album Under My Skin prišiel na trh minulý rok.

Avril počas turné odohrá koncerty naozaj po celom svete. Od marca do mája precestuje počas 12 koncertov sály v Taipei, Manile a Singapúre a viacero koncertov odohrá v Austrálii a Juhoafrickej republike.

Na starom kontinente si ju budú môcť vychutnať počas mája a júna Briti, Francúzi, Nemci, Španieli, Taliani a Švajčiari. V okolitých krajinách vystúpi najprv 2. júna vo Viedni, potom 3. júna v Prahe, 5. júna v Budapešti a 6. júna v Katoviciach. V Európe odohrá za dva mesiace až 24 koncertov.

Mesiace júl až september strávi na domácej severoamerickej pôde, kde odohrá spolu 18 koncertov v USA aj Kanade.

Vstupenky na bratislavský koncert Avril Lavigne sú v predaji v sieti Ticketportal už od 29. marca.