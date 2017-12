Brian McFadden zatrhol svojej láske reklamu na sexi bielizeň

Londýn 31. marca (TASR) - Brian McFadden údajne zatrhol svojej priateľke Delte Goodremovej pózovanie v sexi spodnej bielizni, píše dnes britský bulvár ...

31. mar 2005 o 10:53 TASR

Londýn 31. marca (TASR) - Brian McFadden údajne zatrhol svojej priateľke Delte Goodremovej pózovanie v sexi spodnej bielizni, píše dnes britský bulvár The Mirror.

Keď sa bývalý člen írskej kapely Westlife dozvedel, že jeho austrálska láska sa chystá osobne rozbehnúť reklamnú kampaň na svoju novú značkovú bielizeň, rázne proti tomu zasiahol. Domnieval sa totiž, že takéto pózovanie by mohlo poškodiť Deltin vysoko decentný imidž.

Delta sa vraj na reklamu veľmi tešila a chcela to tento rok rozbehnúť naplno, prezradil blízky zdroj. Minulý rok sa na takúto prácu ešte necítila vzhľadom na svoj nedávny boj s rakovinou, no tento rok už bola pripravená dať zo seba dolu aj šaty.

Jej priateľ Brian McFadden, s ktorým naspievala spoločný duet Almost Here, sa však jej nápadu nepotešil a požiadal ju, aby ho prehodnotila. Dotklo sa jej to, no keďže nechcela ešte viac rozdúchavať oheň, dala na jeho radu a od svojho plánu upustila. Namiesto krásnej speváčky budú teraz v reklame na jej spodnú bielizeň vystupovať modelky.