SuperStar: V piatok zaznie Marika Gombitová trikrát

31. mar 2005 o 13:16 TASR

Bratislava 31. marca (TASR) - Porota vyberá domácu scénu je názov ďalšieho finálového kola súťaže Slovensko hľadá SuperStar, ktoré sa uskutoční v piatok 1. apríla.

Každý finalista zaspieva počas večera dve piesne, v repertoári každej finalistky bude pritom z dvojice skladieb vždy jedna od Mariky Gombitovej. Jej známy hit Vyznanie predvedie Martina Šindlerová, ktorej porotcovia pridelili aj skladbu od Szidi Tobias Chlap z kríža. "Vyznanie patrí medzi spevácky najnáročnejšie skladby v slovenskej tvorbe, takže sa teším dôvere poroty a dúfam, že ich nesklamem," konštatovala dnes na tlačovej konferencii s úsmevom Martina. Jej kolegyňa Katka Koščová si v piatok zaspieva od Mariky Gombitovej skladbu Pomätená a druhou pesničkou v tomto kole bude v prípade Katky song od Zuzany Smatanovej Tam, kde sa neumiera. "Som rada, že mám piesne akoby z dvoch žánrov, lebo tá od Zuzky Smatanovej je veľmi veselá a skladba od Mariky je zase taká intímna," tvrdí Koščová. Hit skupiny Peha Slnečná balada a Študentskú lásku od Mariky Gombitovej dostala zase "do vienka" Zdenka Predná. "Tá skladba od Mariky je dosť ťažká. Vzhľadom na to, že som túto skladbu nepoznala, som asi dosť v nevýhode," konštatovala dnes Zdenka, ktorá keby mohla, vybrala by si určite jednu skladbu od speváčky Tiny. "Nechcem nič hovoriť, ale nepočula som lepšiu platňu od ženského interpreta," vyhlásila. Jediný muž medzi aktuálnymi finalistami Tomáš Bezdeda bude mať v piatok vo svojom repertoári čisto "chlapské" pesničky. V jeho podaní si budú môcť diváci vypočuť skladbu od Petra Nagya Poďme sa zachrániť a hit Joža Ráža - Voda, čo ma drží nad vodou. "Porota nešetrila a dala nám ťažké pesničky. Nielen mne, ale aj dievčatám," poznamenal s úsmevom Tomáš, ktorému sa z vybraných dvoch skladieb zdá ťažšia Voda čo ma drží nad vodou.

Na záver finálového večera si diváci budú môcť znovu vypočuť skladbu Kým vieš snívať v podaní všetkých 11 finalistov.

TASR vydáva k správe fotomateriál.