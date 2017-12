Daniel Radcliffe má v novom filme vlasatý imidž

31. mar 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Britský herec Daniel Radcliffe, na Slovensku známy najmä ako čarodejnícky učeň Harry Potter, si pre posledné pokračovanie úspešnej série Harry Potter a Ohnivý pohár nechal narásť dlhé vlasy. Tento 15-ročný tínedžer sa z detskej hviezdy stal v Británii mimoriadne populárnym hercom. Jeho meno sa však zatiaľ spája iba so sériou o Harrym Potterovi. Štvrté pokračovanie by sa malo do európskych kín dostať až v novembri. Podľa denníka The Sun sa šiesta kniha spisovateľky J. K. Rowlingovej Harry Potter a Princ nečistej krvi stala v USA absolútnym hitom a od júna minulého roka sa jej predalo 10,8 milióna kópií.