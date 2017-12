Nová expozícia je dominantou činnosti Múzea SNP v minulom roku

31. mar 2005

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Otvorenie novej stálej expozície, prezentujúcej Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 1945, bolo dominantou v činnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici v minulom roku.

Pri príležitosti verejného odpočtu a prezentácie činnosti Múzea SNP za rok 2004 to dnes uviedol jeho riaditeľ Ján Stanislav. Nová expozícia tematicky, obsahovo a materiálovo je najrozsiahlejšou stálou expozíciou Múzea SNP, ktorá prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Svojím stvárnením sa zaraďuje medzi najmodernejšie expozície v Európe a v niektorých smeroch aj vo svete. Podľa Stanislava je otvorená a budú ju dopĺňať.

V roku 2005 si Múzeum pripomenie 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční odborný seminár a otvoria výstavu. Riaditeľ Stanislav pre TASR ďalej špecifikoval, že v tomto roku okrem iného potrebujú dobudovať informačné a dokumentačné centrum, ktoré korešponduje s novou expozíciou. Centrom chce múzeum preklenúť neexistujúce učebnice a dať isté penzum informácií, o ktoré je záujem. Manažment múzea má prísľuby, že ministerstvo vyčlení na to peniaze. Centrum bude vo vstupných priestoroch múzea.

K hlavným aktivitám tohto roku patrí aj zámer rekonštruovať skanzen ťažkých zbraní v areáli múzea. Skanzen treba oplotiť, pretože vystavené exponáty poškodzujú vandali. Zbierkové predmety chce múzeum chrániť vybudovaním prístreškov. Na rekonštrukciu skanzena by múzejníci radi využili prostriedky štrukturálnych európskych fondov.

Múzeum má spracovanú rozšírenú koncepciu a špecializáciu pre 21. storočie. Podľa nej je žiaduce rozšíriť tematické zameranie Múzea SNP predovšetkým o výskum a dokumentovanie obdobia rokov 1945 - 1989 s prihliadnutím na charakteristické fázy tohto obdobia. To si vyžiada zvýšenie počtu odborných pracovníkov, nové programové rozvrhnutie vedecko-výskumnej činnosti a organizácie práce, nárast finančných prostriedkov a nové priestorové kapacity. Rátajú pritom so spoluprácou s Ústavom pamäti národa. Rozšírenie múzea bude súčasťou rezortnej koncepcie do roku 2010, ktorú Ministerstvo kultúry SR má pripraviť do konca roka.

