Nový moderátor MTV je z Izraela, Slováci neuspeli

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - MTV už našla svojho nového moderátora. V Prahe sa vo štvrtok večer predviedli počas záverečnej šou desiati finalisti castingu na novú tvár hudobnej stanice MTV. Finálovú ...

1. apr 2005 o 8:33 SITA

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - MTV už našla svojho nového moderátora. V Prahe sa vo štvrtok večer predviedli počas záverečnej šou desiati finalisti castingu na novú tvár hudobnej stanice MTV. Finálovú desiatku vybrala porota spomedzi vyše 1000 uchádzačov z piatich krajín a dostali sa do nej po dvaja súťažiaci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Izraelu. Za Slovensko sa do finále prebojoval moderátor Branislav Bruno Ciberej a mladá Bratislavčanka a modelka Silvia Strelecká. Flek v MTV však nakoniec získal osemnásťročný Izraelčan Jason Danino Holt, ktorý pracuje pre detský izraelský program. "Sedí tu aj moja sestra a plače. Chce sa aj mne, ale som muž, takže nebudem," vyjadril sa Jason tesne po vyhlásení výsledkov. Víťaz sa môže tešiť na ročnú zmluvu s hudobnou stanicou. Uvádzať bude nový magazín o hudbe, filmoch a móde Switched On, ktorý sa objaví na obrazovkách už v máji. Reláciu budú vysielať trikrát za týždeň. Polovica programu bude vznikať priamo v Londýne. Druhá polovica v rôznych metropolách, kde budú ukazovať nočný život v kluboch, pátrať po miestnych hviezdach a podobne.

Štvrtkovým finálovým večerom sprevádzal moderátor MTV Tim Cash a známa česká modelka Simona Krajnová, ktorá občas pôsobila skôr ako tlmočníčka a nie ako moderátorská partnerka. Nádejní moderátori sa mali predviesť v troch úlohách. Na začiatok mali spraviť jednominútové interview so známou osobnosťou. Na pódium prišiel aj slovenský spevák a moderátor Šarkan, ktorého spovedali maďarské finalistky. Pýtali sa ho aj na jeho priateľku - súťažiacu z našej SuperStar Zdenku Prednú. Druhou úlohou bolo uviesť niekoľko hudobných klipov. Nakoniec museli finalisti zahlásiť módnu prehliadku jednej z piatich línií značky Kenvelo. Program bol veľmi uvoľnený a pôsobil veľmi neformálne. Moderátori niekedy prečítali veľkú časť svojich replík z papierov. Najväčším mínusom celého večera však bola značná zima v priestoroch, kde šou pripravili.

Finálovej šou predchádzali tri dni, počas ktorých skúšal štáb MTV schopnosti všetkých desiatich uchádzačov. V pondelok boli zatvorení v televíznom štúdiu, kde točili rozhovory, úvody do relácií, skúšali moderovanie s čítačkou a aj bez nej. V utorok vyrazili priamo do mesta, kde robili anketu a opäť sa pokúsili odmoderovať niekoľko úvodov do rôznych programov. V stredu sa vrátili späť do štúdia, kde ich čakali znova rozhovory pred kamerou. "Počas práce s nimi som zistil, že ide o talenty, ktoré by nemali byť premrhané a MTV by s nimi mala naďalej spolupracovať," zhodnotil výkony finalistov moderátor Tim Cash.