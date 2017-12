Tehotná Britney sedela doma, zatiaľ čo sa jej manžel zabával

1. apr 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Manžel Britney Spearsovej Kevin Federline si údajne užíval v istom klube v Las Vegas s exkluzívnou spoločníčkou Vanessou Hulihanovou, zatiaľ čo jeho tehotná manželka zostala s bratom doma v Santa Monice. Bývalý tanečník si bol s 30-ročnou spoločníčkou vraj veľmi blízky. "Dievča mu sedelo v lone a on jej hladkal stehná. Dokonca povedal, že keby sa niekedy rozviedol, určite by sa presťahoval do Las Vegas," povedal pre New York Post očitý svedok. Tanečník sa po návrate domov musel speváčke spovedať a ich hádka údajne nedopadla veľmi dobre.