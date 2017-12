Kim Cattrallová verejne hovorí o svojej novej láske

1. apr 2005 o 11:49 SITA

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Hviezda seriálu Sex v meste Kim Cattrallová konečne prelomila bariéru mlčania a rozhodla sa zverejniť detaily zo svojho súkromia. Ako povedala, so svojím priateľom 27-ročným kanadským kuchárom si síce užíva, no nikdy sa vraj nevezmú. Táto 48-ročná herečka sa so svojím súčasným priateľom stretla minulý rok v Toronte, kde natáčala film Ľadová princezná. Alan Wyse je jej prvým vážnym vzťahom potom, čo sa v roku 2003 rozišla so svojím tretím manželom Markom Levinsonom. "S Alanom sme spolu šesť či sedem mesiacov a užívame si. On nie je môj majetok a ani ja jeho. Mám 48 a nechcem si robiť už na nikoho nároky," povedala herečka. "Nechcem sa už vydávať, nechcem mať deti a nechcem mať biely latkový plot pred domom. Robím čo ma baví, viem kto som a to mi stačí," dodala seriálová Samatha.