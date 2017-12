Film Slnečný štát je krásne česko-slovenský

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Herečka Anka Šišková tvrdí, že najnovší film režiséra Martina Šulíka Slnečný štát je "krásne česko-slovenským filmom." "Martinovi sa podarilo ukázať, akí sú Česi a Slováci ...

1. apr 2005

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Herečka Anka Šišková tvrdí, že najnovší film režiséra Martina Šulíka Slnečný štát je "krásne česko-slovenským filmom." "Martinovi sa podarilo ukázať, akí sú Česi a Slováci vlastne stále spätí," povedala pre agentúru SITA Šišková, ktorá si v Slnečnom štáte zahrala vedľajšiu úlohu Vilmy. Ako ďalej uviedla, veľmi ju teší, že celý príbeh je uveriteľný a divákovi sa nebude zdať vymyslený. "Môže sa to naozaj diať a asi sa to aj deje. Ako keby to odpozoroval zo skutočných osudov súčasných ľudí. A to je najťažšie - pozrieť sa na súčasnosť," reagovala. Šišková si totiž myslí, že ak autor zobrazuje súčasnosť, nemá od nej ešte odstup. Podľa nej sú preto tieto filmy najťažšie.

Ponuka zahrať si vo filme postavu alkoholičky Vilmy, ktorá opustí svojho syna, Anku prekvapila. "Keď mi vlastne Martin Šulík priniesol scenár, tak ma upozornil, aby som sa nezľakla, do čoho ma obsadil," povedala so smiechom Šišková. Herečka si mala rozmyslieť, či ponuku príjme, alebo nie. "Musím sa priznať, že som aj trošku váhala, že či sa na to hodím a či to zvládnem, lebo niekedy sa môže človek pomýliť, že sa vlastne nehodí na ten typ postavy a že nie je v jeho moci také niečo zahrať," doplnila. Podľa Ankiných slov si na to trúfla, pretože je to postava na malej ploche filmu a z faktu, že si mohla zahrať v takom peknom filme, sa teraz teší. "Je to síce malinká postava, ale na tej svojej malej ploche by mala byť uveriteľná," usmievala sa spokojne Šišková.

