Sinead O'Connorová prichádza s dvoma novými albumami

Londýn 1. apríla (TASR) - Pred dvoma rokmi írska speváčka Sinead O'Connorová známila ukončenie svojej kariéry. Jej fanúšikovia však nemusia byť sklamaní, ...

1. apr 2005 o 23:19 TASR

Londýn 1. apríla (TASR) - Pred dvoma rokmi írska speváčka Sinead O'Connorová známila ukončenie svojej kariéry. Jej fanúšikovia však nemusia byť sklamaní, pretože svoje rozhodnutie prehodnotila a 23. mája vychádza jej nový album Collaborations.

Ako napovedá názov platne, speváčke pomáhali viacerí jej kolegovia. Na dvoch skladbách (I'm Not Your Baby, Heroine) sa podpísali U2 a The Edge. Ďalšími hosťujúcimi interpretmi sú Moby, Peter Gabriel, Massive Attack a Asien Dub Foundation.

O'Connorovej producent Sly Dunbar navyše oznámil, že na Jamajke nahráva 38-ročná umelkyňa album v štýle reggae. Mal by vyjsť už toto leto na britskej značke a budú na ňom okrem iného pesničky od Boba Marleyho (War), Petra Tosha (Downpressor Man) a Burning Spear (Marcus Garvey).

Rebelantka O'Connorová sa nechala v roku 1999 vysvätiť za kňažku, no katolícka cirkev túto ceremóniu neuznala. Speváčka si hovorila "Matka Bernadette Mary". Tohto postu sa však vzdala kvôli celibátu.

Odchod zo sveta hudby avizovala v júli 2003. Začala pracovať v hospici a chcela vyučovať na základnej škole náboženstvo. V jednom rozhovore O'Connorová povedala, že jej priatelia ju nakoniec prehovorili, aby sa vrátila k spievaniu.