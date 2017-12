Medzinárodný salón umeleckej fotografie Strom otvorili v Ružomberku

2. apr 2005 o 18:10 TASR

Ružomberok 2. apríla (TASR) - Slovinský fotograf Herman Čater získal najvyššie ocenenie na tohtoročnom 20. ročníku Medzinárodného salónu umeleckej fotografie Strom, ktorý dnes sprístupnili v Liptovskom múzeu (LM) v Ružomberku.

Zlatá medaila FIAP (Medzinárodnej federácie umeleckých fotografov) mu patrí za farebnú fotografiu jesennej nálady v cyprusovom sade. Striebro prináleží Adolfovi Vazquezovi Cousillas zo Španielska za čiernobielu snímku - Jesenný nečas v parku. Tretie miesto prisúdila medzinárodná porota salónu Strom, ktorú viedol popredný poľský fotograf Zbigniew Lagocki, Lukaszovi Liesieckému z Poľska. Patrí mu za kolekciu farebných snímok - Mesiac v splne a Lístie v strede mesta. Cenu Strom Ružomberok udelili slovenskému autorovi Jurajovi Flieischerovi za súbor farebných fotografií stromov v parku.

Salón umeleckej fotografie je otvorený pre všetkých amatérskych a profesionálnych fotografov z celého sveta. Jeho poslaním je ochrana životného prostredia. Dominujú v ňom témy ako príroda, les a strom, povedal predseda organizačného výboru výstavy strom Karol Klváček.

Tohto roku prišlo do súťaže rekordných vyše tisíc prác od 202 fotografov z 28 krajín. Z nich 271 najhodnotnejších fotografií od 132 autorov môžu návštevníci LM vzhliadnuť do 1. mája. Potom vystavené snímky poputujú do poľského Krakova a do talianskeho Terstu.

Medzinárodnú fotografickú prehliadku Strom pripravili Ministerstvo kultúry SR, občianske združenie Fotosalóny Ružomberok, Slovenský zväz fotografov, LM a mesto Ružomberok.