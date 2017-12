Neil Young sa zotavuje po úspešnej operácii

2. apr 2005 o 18:33 TASR

New York 2. apríla (TASR) - Kanadský rockový hudobník Neil Young je po operácii na dobrej ceste k uzdraveniu. Informoval v piatok americký hudobný časopis Billboard.

"Cítim sa teraz oveľa lepšie," uviedol Young vo vyhlásení pre svojich fanúšikov a vyjadril poľutovanie nad tým, že musel kvôli operácii zrušiť dlho plánovaný koncert v kanadskom Winnipegu. Tam totiž Young vyrastal a podľa vlastných slov sa veľmi tešil na vystúpenie za účasti svojich starých priateľov.

Operácia rozšírenej arteriálnej cievy bola "absolútne úspešná". Young sa sťažoval v polovici marca po koncerte s Pretenders na problémy s videním, avšak vzhľadom na následné nahrávanie v Nashville operáciu odložil.

Neil Young sa preslávil po celom svete svojimi hitmi ako Heart of Gold či Sugar Mountain. Vystupuje so skupinou Band Crazy Horse, ako sólista, či s mnohými ďalšími formáciami vrátane Crosby, Stills, Nash and Young.