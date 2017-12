SuperStar: Šindlerovej skomplikovala vystúpenie poriadna choroba

Bratislava 3. apríla (TASR) - S vysokou horúčkou sa počas ôsmeho finálového kola pasovala finalistka Slovensko hľadá SuperStar Martina Šindlerová.

4. apr 2005 o 8:30 TASR

Choroba jej skomplikovala vystúpenie a spôsobila to, že Martina nebola so svojou interpretáciou pesničky Mariky Gombitovej Vyznanie veľmi spokojná. Horúčka 38,5 je predsa len poriadnym záberom na organizmus. "Ja som už túto pesničku zaspievala tak, že som s ňou bola viac-menej spokojná. Mrzelo ma, že teraz to nebolo tak, ako som si predstavovala. Mám ale pokoru k hudbe a bola by to pyšnosť, keby som si myslela, že v takomto stave Vyznanie odspievam. Je to spevácky najnáročnejšia skladba akú poznám v slovenskej tvorbe," povedala po skončení finálového kola.

Martina vraj za posledný rok takto vážne chorá nebola a nečakané zdravotné komplikácie ju podľa vlastných slov "mierne dorazili". "Nejako sa to všetko teraz nahromadilo a mierne ma to dorazilo," dodala. S optimizmom však hovorí, že si Vyznanie určite v budúcnosti zaspieva tak, ako sa patrí. "Keby som mala možnosť, vybrala by som si ju už o týždeň," dodala. TASR vydáva k správe zvukový záznam.