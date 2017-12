SuperStar: CD kompilácia by mala prekonať všetky objednávkové rekordy

4. apr 2005 o 13:39 TASR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Všetci jedenásti finalisti Slovensko hľadá SuperStar si zaspievali na špeciálnej CD kompilácii, ktorá sa na hudobnom trhu objaví tesne po skončení súťaže, 18. apríla.

Každý bude mať na nej jednu skladbu, s ktorou v programe účinkoval. Ako bonusy sa pritom na kompilácii objavia dva spoločné songy, ktoré zložili Paľo Habera, Daniel Hevier a Georgio Babulic a finalisti ich predstavili vždy v istej fáze súťaže a v priamych prenosoch. "Záujem o toto CD je obrovský, už v prvých dňoch predaja sa očakáva prekonanie všetkých možných objednávkových rekordov," informoval dnes TASR Dušan Hladký z vydavateľstva Sony BMG.

Vydavateľstvo už oficiálne zverejnilo aj tracklist očakávanej kompilácie. Ten je nasledujúci: Robo Mikla - Kým ťa mám (Robo Grigorov), Katka Koščová - You Had Me (Joss Stone), Peter Konček - I Believe I Can Fly (R Kelly), Samo Tomeček - Wherever You Will Go (The Calling), Petra Humeňanská - Love Of My Life (Queen), Martin Kelecsényi - Feel (Robbie Williams), Peter Kotuľa - Love´s Divine (Seal), Martina Šindlerová - Stop (Sam Brown), Tomáš Bezdeda - Malý princ (Aya), Miro Jaroš - Boro Boro (Arash), Zdenka Predná - Fallin´ (Alicia Keys).