Mojsejovci vo svojom dome privítajú zmes osobností

4. apr 2005 o 15:29 TASR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Poslednýkrát v plnej zostave sa na verejnosti stretli dvanásti finalisti reality show Mojsejovci. Na tri mesiace ich zatvoria do košického domu milionárskeho páru, kde bude "vzorka" slovenského národa bojovať o vytúžené dva milióny.

Šťastie bude skúšať záhradník Milan Danihel, ktorého však diváci poznajú pod prezývkou Guru. Chce byť vychovávateľom, lebo sám vyrastal v detskom domove. Pobytu v dome sa neobáva, lebo je zvyknutý nažívať s rôznymi typmi ľudí. "Mám aj trému aj strach, ale je to vzrušujúce," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v bratislavskom hoteli Carlton. Milan Schmidt alias Jožo Ráš je vdovec, otec troch dcér. "Som skromný a hlavne bojovný," tvrdí o sebe jediný starý otec v súťaži. Bývalý majiteľ nočného podniku Mário Hrbas má stále dobrú náladu, dve deti a žiadnu manželku. Doteraz vraj robil šaša zadarmo a teraz chce za peniaze. Prišiel na všetky tri kastingy. "Bojovnosť som už ukázal a mojou najväčšou zbraňou sú moje ústa," tvrdí mladík, ktorý v súťaži dostal prezývku Papula. Mejkpísovú pre účasť vo finále suspendovali z Policajného zboru, kde riešila mravnostné delikty. Volá sa Dana Podhradská. Obchodník s nehnuteľnosťami Versače - František Kabrheľ, si zakladá na vyberanom oblečení, spôsobnom správaní a dokonalej vizáži. Zbožňuje svojho psa a pokiaľ by bol žena, chcel by sa volať Norika. Príťažlivá finalistka Miss Hungary Ivett Némethyová dostala prezývku Tiroláčka. Je šťastne vydatá. "Som obyčajné dievča, mám rada ľudí a rada pomáham," hovorí o sebe. Exstarosta Čakajoviec Oskar Bíro sa kvôli finále vzdal funkcie. Volajú ho Starosta, je abstinujúci alkoholik a po skončení reality show sa chce venovať svojim deťom. "Nie som materiálne náročný, som tvrdohlavý, rodený optimista a verím v Boha," hovorí. Revuálny umelec Robertino Andrea Stefanelli pochádza z Nemecka. Odtiaľ jeho prezývka Nemec. Na Slovensku sa mu zapáčilo rovnako, ako sa on zapáčil svojej o 20 rokov mladšej manželke. "Viem bojovať - to som sa naučil na Slovensku. Všetko sa mi zatiaľ páči, som spokojný," povedal s úsmevom na tvári. Krásavec Pavol Petrik alias Model je zarytý environmentalista. Najvyšší účastník medzi uchádzačmi vyhľadáva dobrodružstvá a jeho najväčšou vášňou je spev a modeling. "Ír" Mário Petrík je študent, ktorý po smrti svojho brata prežil ťažké alkoholické delírium. Dnes má dobrú náladu a baví celú spoločnosť. "Som optimistický realista," vyhlásil. Košičanka Alena Semanová pochádza z Jindřichovho Hradca. Preto ju v súťaži volajú Češka. Pracovala pri vojsku a pochádza z vojenskej rodiny. Získala si sympatie Starostu. "Mojou devízou je moja klapačka," hovorí. Najmladšou členkou komunity je veselá študentka, ktorá rada zlaňuje hotely a zdoláva vrcholy. "Idem hlavou proti múru, tak uvidím, čo to spraví tentokrát," smeje sa Horolezkyňa.