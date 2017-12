Jacksonová obeť sa v súdnej sieni dala do plaču

5. apr 2005 o 8:12 TASR

Santa Maria 5. apríla (TASR) - Dvadsaťštyriročný muž sa v pondelok v súdnej sieni v kalifornskej Santa Marii neubránil slzám, keď pred porotou uviedol, že Michael Jackson ho v detstve dovedna trikrát ohmatával a dvakrát mu zaplatil, aby svojej matke nič neprezradil.

Svedok, syn Jacksonovej bývalej domácej, ledva stál na nohách, keď popisoval tieto situácie v súdnej sieni plnej spevákových fanúšikov a reportérov. Štyridsaťšesťročný spevák sedel v tichosti za lavicou obžalovaných. K svedkovej výpovedi došlo po tom, ako sudca Rodney Melville rozhodol minulý týždeň, že spevákove obvinenia zo sexuálneho zneužívania chlapcov zo začiatku 90. rokov môžu byť použité ako dôkaz v súčasnom procese. S rodičmi a zástupcami niekoľkých chlapcov sa Jackson vtedy dohodol mimosúdne, pričom od neho dostali odškodné vo výške niekoľkých miliónov dolárov.

Svedok, ktorý podľa prokuratúry dostal v roku 1994 2,4 milióna dolárov, uviedol, že každý incident sa začínal hrou na šteklenie a končil sa ohmatávaním genitálií. Dvakrát cez oblečenie a raz pod nohavice. Po každom z prvých dvoch prípadov mu Jackson mal dať 100 dolárov s výstrahou: "Nepovedz to mame."

Svedok ďalej uviedol, že prvý incident sa stal v Los Angeles v apartmáne speváka. Vtedy ako sedemročný sedel v lone pop hviezdy. Všetko sa vtedy začalo hrou na šteklenie.

"Ja šteklím, on šteklí, napokon to skončilo na chúlostivom mieste...v mojom rozkroku. Máte sedem rokov. Nemyslel som si, že to nie je správne," povedal počas vypočúvania zo strany prokuratúry.

Druhý incident bol podobný. Obeť mala vtedy osem rokov a s Jacksonom práve ležala na spacom vaku. Spevák ho začal opäť štekliť a napokon mu siahol cez oblečenie na genitálie.

Posledná epizóda sa odohrala v podkroví spevákovho ranču Neverland, keď ležali spolu na gauči. Jackson opäť vtedy už desaťročného chlapca šteklil, ale tentoraz spevákove ruky zamierili priamo za jeho šortky a maznali sa s jeho semenníkmi.

V krížovom výsluchu mladík priznal, že ako trinásťročný poprel pred políciou činy speváka, pretože sa cítil v rozpakoch. Jeho výpoveď pripomínala v súčasnosti prebiehajúci prípad, v rámci ktorého Jackson čelí obvineniam dnes 15-ročného chlapca, že ho v roku 2003 sexuálne obťažoval. Chlapec takisto povedal porote, že najprv poprel sexuálne zneužívanie zo strany speváka v rozhovore so zástupcom školy.