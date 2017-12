Mel C by s Pink nespolupracovala, so Stefaniovou áno

5. apr 2005 o 12:45 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Bývalá členka dievčenskej skupiny Spice Girls Melanie Chrisholm sa vyjadrila, že ju desí predstava spolupráce so speváckou kolegyňou Pink. Mel C, známejšia ako Sporty Spice tvrdí, že pracovať s Pink musí byť hrozné, ale veľmi rada by spolupracovala napríklad s Gwen Stefaniovou. "Pracovať s Gwen by bolo úžasné, ale Pink je podľa mňa veľmi drsná," povedala tridsaťročná Mel C, ktorá sa v týchto dňoch pripravuje na vydanie svojho tretieho sólového albumu s titulom Beautiful Intentions.